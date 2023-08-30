Şarkıcı Yalın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Başkent'te konser verdi
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Şarkıcı Yalın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ankara'da sahne aldı.
Şarkıcı Yalın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ankara'da sahne aldı.
Sanatçının 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bugün birinci etabının açılışı yapılan Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'ndaki konserini çok sayıda Başkentli dinledi.
Yalın, konserde sevilen parçalarını seslendirdi.???????
Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Güncel