Şarkıcı Yalın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Başkent'te konser verdi

Şarkıcı Yalın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ankara'da sahne aldı.

Sanatçının 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bugün birinci etabının açılışı yapılan Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'ndaki konserini çok sayıda Başkentli dinledi.

Yalın, konserde sevilen parçalarını seslendirdi.???????