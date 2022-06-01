Şarkıcı Tuğçe Tayfur Bursa'da konser verdi - Haberler

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Şarkıcı Tuğçe Tayfur Bursa'da konser verdi

AA - Fatma Nur Söğütlü - Güncel
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Şarkıcı Tuğçe Tayfur Bursa'da konser verdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası, şarkıcı Tuğçe Tayfur'u konuk etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası, şarkıcı Tuğçe Tayfur'u konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konserin ilk yarısında Devran Şengümüş sahne aldı.

Daha sonra Tuğçe Tayfur, sanatçı Ferdi Tayfur'un sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvarla sahneye çıktı.

Tayfur, "Ben de Özledim", "Bu Nasıl Sevda", "Derbeder" ve "Beni Anlar" isimli parçaları müzikseverlerle seslendirdi.

Konserin sonunda Tuğçe Tayfur ve Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası, uzun süre alkışlandı.

AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Merinos Kongre Güncel Haberler

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