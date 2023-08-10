Şarkıcı Tan ve diğer yaralılar Burdur'da kaza yaptı

Şarkıcı Tan Taşçı ve diğer yaralılar, Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Sağlık durumları iyi olan yaralılar, hastaneden ayrılarak Antalya'ya gitti.

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1) BURDUR'DA KAZA YAPAN ŞARKICI TAN VE DİĞER YARALILAR HASTANEDEN AYRILDI

Şarkıcı Tan, Burdur'da trafik kazasında yaralandı (2)

Burdur'un Bucak ilçesinde TIR'a arkadan çarpan cipte yaralanan şarkıcı Tan Taşçı, menajeri Ecmal Kayahan ve Mehmet Emre'ye Bucak Devlet Hastanesi'nde müdahale edildi. Sağlık durumları iyi olan Tan Taşçı ve diğer yaralılar, tedavi sonrası kendi istekleriyle hastaneden ayrıldı. Tan Taşçı ve beraberindekilerin Antalya'ya gittiği öğrenildi.