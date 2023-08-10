Şarkıcı Tan Taşçı, Burdur'da trafik kazasında yaralandı

1) ŞARKICI TAN TAŞÇI, BURDUR'DA TRAFİK KAZASINDA YARALANDI

Burdur'un Bucak ilçesinde cipin aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptığı kazada şarkıcı Tan Taşçı ile aynı araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Antalya - Burdur karayolunun Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne giden Mehmet Emre idaresindeki 34 GPK 636 plakalı cip, aynı yönde seyreden Murat Bedir idaresindeki 15 NK 616 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla polis, sağlık ekipleri ve itfaiye bölgeye sevk edildi. Kazada cipte bulunan şarkıcı Tan Taşçı ile menajeri Ecmal Kayahan ve Mehmet Emre yaralandı. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları müdahaleden sonra Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.