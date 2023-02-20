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Şarkıcı Sinan Akçıl, deprem bölgesinde yaşadıklarını "Elini Uzat" şarkısında anlattı

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Şarkıcı Sinan Akçıl, deprem bölgesinde yaşadıklarını 'Elini Uzat' şarkısında anlattı

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ziyaret ettiği Hatay ve Osmaniye'de hissettiklerini "Elini Uzat" şarkısıyla kaleme aldı.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ziyaret ettiği Hatay ve Osmaniye'de hissettiklerini "Elini Uzat" şarkısıyla kaleme aldı.

Parça, tüm dijital platformlarda afet bölgelerinden görüntülerin yer aldığı kliple birlikte yayınlandı.

Söz ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan eserde seslendirmede Akçıl'a müzisyen Mili Bof da eşlik etti. Aleyna Kalaycıoğlu'nun vokalde yer aldığı parçanın klip kurgusunu Fatih Tetik gerçekleştirdi.

Eserin düzenlemesini ise Milad Behesthi yaptı.

Konuya ilişkin Instagram hesabından açıklamada bulunan Akçıl, "(Şarkıyı) her dinleme 1 lira olarak depremzede çocuklarımızın birebir eğitimine harcanacaktır. Bu işbirliği için Net D ailesine ve Samsun Demir'e teşekkür ederim. Bölgeye gittiğim ilk gece yazdığım şarkı size emanet. Bu yaraları beraber saracağız arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

Parçanın sözleri ise şöyle:

"Her yer yıkık, Her yer toz duman, Ben yıkık, şehir yıkık..

İnsanlar zor durumda, Her şey bitik, Kalbim yitik ama ben güçlü durmak zorundayım...

Hadi biraz daha sabır, Hadi benim güzel ülkem, Bu canları umutları değişmeyin yorgunluğa

Hadi biraz daha sabır, Hadi benim güzel ülkem, Bir yanları güler belki değişmeyin yorgunluğa...

Hadi umut hadi çık gel, Yatağımda üşütme dur hadi bize son kez, Elini uzat..."

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Sinan Akçıl Osmaniye Hatay Güncel Haberler

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