Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi; cinayetin detayları anlatıldı

SANCAKTEPE'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'in (40) külotlu çorapla boğularak öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, 25 yaşındaki şarkıcı Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 1 Ocak 2023'te Sancaktepe Sazak Çeşme Mesire Yeri yakınlarında kimliği tespit edilemeyen bir kişinin ölü bulundu. Ölen kişinin daha önce hakkında kayıp ihbarı bulunan Semih Sevim olduğu tespit edildi. Semih Sevim'in kardeşi Sebile Selvitopu, kardeşiyle Seçil Çiftçi arasında birbirlerini tehdit etmeleriyle ilgili davalarının duruşması olduğunu ve kardeşinin eşiyle en son 27 Aralık'ta konuştuğunu söyledi. Seçil Çiftçi, Semih Sevim'e, "Ölümün benim elimde, seni vurduracağım. Senin kafanın kesildiğini paylaşacağım, ısrarla belirtmek isterim ki bu şahsın yaklaşık 5 senedir tehditlerine maruz kaldım, hep beni ailemle tehdit etti. Şu p... öldüreceğime yemin ediyorum, seni öldüreceğim. Paşa paşa da cezasını yatacağım, seni vurduracağım" şeklinde mesajlar gönderdi. Semih Sevim'in de Seçil Çiftçi'nin anne ve babasına "Kızınız ile konuşun, benden uzak dursun" diye mesaj attı.

"KÜLOTLU ÇORAPLA BOĞAZINI SIKTIM"

BABANIN İFADESİ DE YER ALDI

ANNEYE TAKİPSİZLİK VERİLDİ

ÖLENİN KAPIYA DAYANDIĞI VİDEO DA DOSYAYA GİRDİ

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İddianamede, Seçil Çiftçi'nin tek başına tespiti yapılan yaralanmalara sebebiyet veremeyeceği ve babasıyla birlikte maktulün ölümüne neden olan fiilleri gerçekleştirdikleri yönünde kanaat oluştuğu vurgulandı. Olayın ardından tutuklanan Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi'nin "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.