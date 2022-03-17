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Şarkıcı Melike Şahin, Bursa'da konser verdi

AA - Fatma Nur Söğütlü - Güncel
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Şarkıcı Melike Şahin, Bursa'da konser verdi

Şarkıcı Melike Şahin Bursa'da sevenleriyle buluştu.

BURSA (AA) - Şarkıcı Melike Şahin Bursa'da sevenleriyle buluştu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere gelen müzikseverler, salona girmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Melike Şahin, orkestrası ile sahne aldığı konserde sevilen şarkılarından oluşan geniş bir repertuvara yer verdi

Konserde Şahin "Nasır", "Pusula", "Firuze" ve "Günün Birinde" gibi şarkılarını sanatseverler eşliğinde seslendirdi.

Gecenin sonunda Şahin ve orkestrasının performansı Bursalılar tarafından uzun süre alkışlandı.

AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel

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