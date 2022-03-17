Şarkıcı Melike Şahin, Bursa'da konser verdi
AA - Fatma Nur Söğütlü - Güncel
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Şarkıcı Melike Şahin Bursa'da sevenleriyle buluştu.
BURSA (AA) - Şarkıcı Melike Şahin Bursa'da sevenleriyle buluştu.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere gelen müzikseverler, salona girmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Melike Şahin, orkestrası ile sahne aldığı konserde sevilen şarkılarından oluşan geniş bir repertuvara yer verdi
Konserde Şahin "Nasır", "Pusula", "Firuze" ve "Günün Birinde" gibi şarkılarını sanatseverler eşliğinde seslendirdi.
Gecenin sonunda Şahin ve orkestrasının performansı Bursalılar tarafından uzun süre alkışlandı.
AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel