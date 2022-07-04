Şarkıcı Kutsi, Karamürsel'de konser verdi Şarkıcı Kutsi, Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Şarkıcı Kutsi, Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Karamürsel Kordon'da düzenlenen konserde Kutsi, sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendirdi. Belediye yetkilileri, sanatçıya meşhur Karamürsel sepeti içinde çiçek ve Karamürsel kadırgası maketi verdi.??????? AA / Melih Palas - Güncel Kutsi Güncel Haberler

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