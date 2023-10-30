Şarkıcı Kurtuluş Kuş'un beraat kararı istinafa taşındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında verilen beraat kararını istinafa taşıdı. Bakanlık, kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti.

CEYLAN SAĞLAM

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile duruşma savcısı, "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararını "usul ve yasaya aykırı hususlar içerdiği" gerekçesiyle istinafa taşıdı. Bakanlığın itirazında, "Somut olayın özelliğine göre 4 günlük sürenden daha çok uzun sürelerde, aylar ve hatta yıllar sonra mağdurların şikayette bulunması makul bir süre olarak karşılanabilecektir" denildi.

Şarkıcı Kurtuluş Kuş, hakkında 2022 yılında 19 yaşındaki B.B.'ye nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla açılan davanın dördüncü duruşmasında beraat etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı ile duruşma savcısı, Kuş hakkında Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararını "usul ve yasaya aykırı hususlar içerdiği" gerekçesiyle istinafa taşıdı.

"USUL VE YASAYA AYKIRI"

Duruşma savcısı, temyiz başvurusunda şunları kaydetti:

"Olayın meydana geliş şekli, katılanın aşamalardaki değişmeyen ve tutarlı beyanları, katılanın cinsel organında tariflenen yaralanmanın niteliğine ilişkin adli rapor ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanığın katılana yönelik üzerine atılı nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediği, sanığın eylemine uyan TCK 102/2, 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği halde mahkemesince yazılı gerekçelerle sanığın beraatine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu değerlendirilmiştir."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise Kuş hakkında verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bozulmasını talep etti. Bakanlığın avukatı ise itirazında şunları kaydetti:

"Mağdurun olay tarihinden 4 gün sonra şikayetçi olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilmişse de 4 günlük sürenin makul süreyi aşmadığı kanaatindeyiz. Kaldı ki mağdurun somut olayın etkisini atlatmakta güçlük çektiği ifade edilmiştir, yalnızca bu husus dahi süreyi makul bir süre haline getirmektedir. Ayrıca somut olayın özelliğine göre 4 günlük sürenden daha çok uzun sürelerde, aylar ve hatta yıllar sonra mağdurların şikayette bulunması makul bir süre olarak karşılanabilecektir. İşbu süreler içerisinde ise saldırı neticesinde oluşan yaralanmaların iyileşmiş olacağı muhtemeldir. Mağdurun sunmuş olduğu kıyafetlerdeki zorlamalar ise birlikteliğin rıza dışı gerçekleştiğinin somut delili olduğu kanaatindeyiz.

Dosya kapsamında mağdurun beyanları, mağdurun sanığa iftira atmasını gerektirecek dosya kapsamında herhangi bir delile rastlanmamış olması durumları birlikte değerlendirildiğinde yerel mahkemenin vermiş olduğu beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu düşünüyoruz."

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında, 2022 yılında 19 yaşındaki B.B.'ye nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla açılan davanın dördüncü duruşması 2 Ekim'de Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılmıştı.

Sabit adli tıp raporu ve savcının, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan en az 12 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etmesine rağmen mahkeme, Kuş'un cezalandırılmasına yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine ve adli kontrol tedbirin kaldırılmasına karar vermişti.