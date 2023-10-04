Şarkıcı Kurtuluş Kuş'un beraat kararı istinaf için başvurulacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı ile duruşma savcısı, şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında verilen beraat kararını usul ve yasaya aykırı bulduğu gerekçesiyle istinafa başvuracak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı ile duruşma savcısı, "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararını "usul ve yasaya aykırı hususlar içerdiği" gerekçesiyle istinafa başvuracak.

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında, 2022 yılında 19 yaşındaki B.B.'ye nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla açılan davanın dördüncü duruşması 2 Ekim'de Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Sabit adli tıp raporu ve savcının, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan en az 12 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etmesine rağmen mahkeme, Kuş'un cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine ve adli kontrol tedbirin kaldırılmasına karar verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı ile duruşma savcısı, "usul ve yasaya aykırı hususlar içerdiği" gerekçesiyle beraat kararını istinafa taşımak için mahkemeden gerekçeli kararı istedi.