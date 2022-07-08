Şarkıcı Kurtuluş Kuş'a cinsel saldırıdan en az 12 yıl hapis istemi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, hayranı B.B. (19) adlı kıza nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen şarkıcı Kurtuluş Kuş (25) hakkında, 12 yıldan az olmamak koşuluyla hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında, 27 Şubat 2022 tarihinde, Aydın'ın Efeler ilçesindeki otelde hayranı olan B.B. adlı kıza karşı 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediği iddiasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede, Kuş'un ile B.B.'nin, sosyal medya üzerinden tanıştıkları ve 'kaybolan mesaj' modunu kullanarak konuşmaya devam ettikleri belirtildi. İkilinin, ilk olarak Kuş'un İzmir'de verdiği konser çıkışı yüz yüze görüştüğü ardından Aydın'da yine konser çıkışında buluşup, otel odasında görüştüklerine iddianamede yer verildi. Bu görüşmede yakınlaşma olmadığı ancak Kuş ile B.B.'nin mesajlaşmaya devam ettikleri vurgulandı. Kuş'un, olay tarihinde Aydın'a konser için geldiği, B.B.'yi de kente çağırdığı kaydedildi.