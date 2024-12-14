Şarkıcı Kenan Küçüközcan 77 Yaşında Hayatını Kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ünlü şarkıcı ve besteci Kenan Küçüközcan, 77 yaşında vefat etti. Huzurevinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Küçüközcan, yaşamını yitirdi ve cenazesi Koyuncu Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.
Şarkıcı ve besteci Kenan Küçüközcan, Mersin'in Erdemli ilçesinde 77 yaşında hayatını kaybetti.
Huzurevinde rahatsızlanması üzerine 10 gün önce Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küçüközcan yaşamını yitirdi.
Küçüközcan'ın cenazesi, Koyuncu Mahallesi'ndeki Çet Tepesi Mezarlığı'na götürüldü.
Kılınan cenaze namazının ardından Küçüközcan'ın naaşı, mezarlığın kimsesizler kısmına defnedildi.
Müzik kariyerinde birçok esere imza atan Kenan Küçüközcan, "Çilli Bom" şarkısıyla ünlenmişti.
Kaynak: AA / Güncel