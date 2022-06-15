Şarkıcı Hande Ünsal, Bilecik'te konser verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şarkıcı Hande Ünsal, Bilecik'te konser verdi

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
 - Güncelleme:

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen "Gençlik Konseri" kapsamında şarkıcı Hande Ünsal sahne aldı.

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen "Gençlik Konseri" kapsamında şarkıcı Hande Ünsal sahne aldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konser öncesi konuşan Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, 24 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan konserin üzücü şehit haberleri nedeniyle bugüne ertelendiğini söyledi.

Subaşı, belediye olarak sosyal etkinliklere devam edeceklerini belirtti.

Şarkıcı Hande Ünsal, Subaşı'nın konuşmasının ardından sahneye çıktı. Ünsal'ın söylediği şarkılara zaman zaman eşlik eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Konseri Belediye Başkan Vekili Subaşı ile CHP İl Başkanı Metin Yaşar, Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu ile çok sayıda vatandaş izledi.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title