ŞARKICI GÜNSU İNCE'NİN ÇANTASI, OTURDUĞU SANDALYEDEN ÇALINDI

Olay, Karaköy'deki bir balık restoranında dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Ablası eski manken Aysu Baçeoğlu ve bir arkadaşıyla birlikte balık restoranına gelen şarkıcı Günsu İnce, çantasını oturduğu sandalyenin arkasına astı. İnce, ablası ve arkadaşıyla birlikte sohbet ettiği sırada, restoranın önüne gelen şapkalı ve gözlüklü, bir erkek ile 3 kadın etrafta dolaşmaya başladı. Kadınlardan biri gözcülük ederken, erkek şüpheli, o sırada dinlenmek için sandalyede oturan garsonun yanına geldi. Erkek şüpheli, garsonu oyalamak için tuvaletin yerini sorduğu sırada, 2 kadın şüpheli şarkıcı Günsu İnce'nin bulunduğu masaya yöneldi. Kadınlardan biri, hırsızlığı görmemeleri için masadakilerin görüş alanını kapatırken, diğer kadın sandalyede asılı bulunan çantayı alarak restoranın içine girdi. Çantayı bir poşetin arasına saklayan kadınlar restoranın diğer kapısından çıkarak uzaklaştı.

İnce'nin aynı masada oturduğu arkadaşı Burçak Durası ise "Fark ettiğimiz anda kamera kayıtlarına baktık. Polisi devreye soktuk. 17.34 sıralarında gerçekleşmiş. Biri tuvaleti sorarak oyalıyor. 3 kadın, bir erkek. Tereyağından kıl çeker gibi alıyor. Kimsenin başına gelmesini istemiyoruz. Bir an önce bulunmasını ve cezalandırılmasını diliyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel