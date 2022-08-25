Şarkıcı Gülşen tutuklandı

ATAŞEHİR'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı başlatılan soruşturma nedeniyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şarkıcı Gülşen Çolakoğlu tutuklandı.

ATAŞEHİR'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı başlatılan soruşturma nedeniyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şarkıcı Gülşen Çolakoğlu tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün gece şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında bir konseri sırasında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattığını ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiğini açıklamıştı. Çolakoğlu, bugün gözaltına alınarak polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Gülşen ifadesi alınmak üzere saat 18.40 sıralarında adliyenin 4'üncü katındaki Basın Suçları Savcılığına çıkarıldı. Gülşen Çolakoğlu için adliyede geniş güvenlik önlemleri alındı.

"SÖZLERİ KAMU GÜVENLİĞİNİ BOZUCU VE SARSICI NİTELİĞE HAİZ"

Maske taktığı görülen Gülşen Çolakoğlu'nun yanında avukatı da bulundu. Savcı tarafından ifadesi alınan Gülşen Çolakoğlu, saat 20.00 sıralarında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık sevk yazısında, Gülşen'in "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki sözlerinin "Toplumun bir kesiminde yoğun tepkilere neden olduğu, bu tepkilerin özellikle sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşım ve yorumlarla gündem olduğu, bu kapsamda soruşturma konusu sözlerin kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturacak şekilde kamu güvenliğini bozucu ve sarsıcı niteliğe haiz olduğu, bu şekilde halkın özelliklerine sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik içerdiği, bu suretle TCK 216. maddesinde düzenlenen 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçunu unsurlarının oluşturduğu" gerekçesiyle tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Gülşen Çolakoğlu'nun saat 20.40 sıralarında tutuklanmasına karar verildi.

EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

"ESPRİNİN KIŞKIRTICI BİR ŞEKİLDE YORUMLANMASINI KABUL ETMİYORUM"

"İmam Hatiplileri kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla konuşma yapmadığını" belirten Gülşen, "Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Yaşanan olayı zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir. Memleketimin bütünlüğünü, din, dil, ırk hiçbir şekilde kategorize etmeden ülkenin bütünlüğünü ve refahını görmek için mücadele ediyorum. En yakın arkadaşımla yaptığım esprinin insanları kışkırtıcı bir şekilde yorumlanmasını kabul etmiyorum. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Suç işleme kastım yoktur" diye konuştu.