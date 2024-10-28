Üye Girişi
Haberler

Şarkıcı Gülşen'in Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Gülşen'in babası Arslan Bayraktar, Gaziantep'te kalp krizi sonucu hayatını kaybettikten sonra memleketi Ordu'da toprağa verildi. Gülşen, cenaze sırasında taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Şarkıcı Gülşen'in babası son yolculuğuna uğurlandı

ORDU - Ünlü şarkıcı Gülşen'in hayatını kaybeden babası Arslan Bayraktar, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen Çolakoğlu'nun babası Arslan Bayraktar (79), Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Konser için Batum'da olan Gülşen Çolakoğlu, aldığı acı haberin ardından ülkeye döndü. Arslan Bayraktar'ın cenazesi, Gaziantep'ten alınarak, memleketi Ordu'nun Altınordu ilçesine getirildi.

Burada evlerinin önünde helallik alınırken, ünlü şarkıcı Gülşen de taziyeleri kabul etti. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Gülşen, gözyaşlarını tutamadı.

Öğle namazını müteakip evlerinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Arslan Bayraktar, toprağa verildi.

Şarkıcı Gülşen'in Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU - Güncel

Kalp Krizi Gaziantep Ünlüler Magazin Güncel Gülşen Sanat Müzik Hakim Yaşam Ordu

Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Netanyahu, ağzındaki baklayı çıkardı

 Sonuçlar bir hayli düşündürücü! İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

 Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti

Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti
Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş

Ameliyatı yapan kişi ne doktor ne de hemşireymiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Yıldırım, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Keçiören, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 29 Ekim Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Antalya elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Muratpaşa, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Emre Kaplan kimdir, sağlık durumu ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 29 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hasan Arat'ın şöförü ne yaptı? Hasan Arat'ın şöförü Sezgin Günler kimdir? Sezgin Günler gözaltına alındı mı? Kaşarlaşmış ne demek? Kaşarlanmak anlamı ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.