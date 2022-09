Ev Hapsi Kaldırıldı! Gülşen'in Avukatından Flaş Açıklama

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun geçen nisan ayında sahne aldığı bir mekanda imam hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI SÜRÜYOR

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı. Gülşen'in avukatı, ünlü şarkıcıya yurt dışı yasağı ve karakol imza şartı getirildiğini açıkladı.

"BUNUN DA KALDIRILMASI LAZIM!"

TELE1'e konuşan Avukat Celal Ülgen "Gülşen'in ev hapsi kararı kaldırıldı. Yerine yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir imza şartı getirildi. Bu da çok ağır bir yaptırım. Çünkü yurtdışında çok sayıda konseri var. Bu karar konserlerini etkileyecek. Bunun da kaldırılması lazım. Bahsedilen suçtan ceza verilse bile bunlarla ölçülü değil." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma doğrultusunda Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı.

Çolakoğlu'nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.

GÜLŞEN KİMDİR?

Tam ismi Gülşen Bayraktar olan Gülşen, 29 Mayıs 1976 tarihinde dünyaya gelmiştir ve Türk şarkıcı, şarkı yazarıdır. Türkiye'de liste başı olan popüler şarkıları ile birlikte günümüz Türk pop müziğinin en çok dinlenen ve satan isimlerinden biri haline gelmiştir. Çapa'da doğup büyümüş olan Gülşen, Şehremini Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir.

Lisenin ardından ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuvara girse de aynı esnada barlarda da çalıştığı için eğitimini yarıda bırakmıştır. 1995'te sahne aldığı bir barda keşfedilerek albüm teklifi alan isim Raks Müzik ile albüm anlaşması imzalamıştır.

1996yılında ilk albümü Be Adam ile çıkış yaparak adından söz ettirse de evliliğine odaklanması sonucunda birkaç sene müzikal kariyerini geri plana atmıştır. 2004 yılında dördüncü albümü Of... Of... ile daha büyük bir çıkış yapmış ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü kazanmıştır. MÜ-YAP sertifikalı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek Beni Durdursan mı? (2013) albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı olmuştur, bunu senenin en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır (2015) takip etmiştir.

"Yurtta Aşk Cihanda Aşk", "Bi' An Gel", "Yeni Biri", "Sözde Ayrılık", "Yatcaz Kalkcaz Ordayım", "Kardan Adam", "İltimas", "Bangır Bangır" ve "Bir İhtimal Biliyorum" şarkılarıyla Türkiye Resmi Listesi'nde haftalarca bir numarada kalmıştır.

Şarkılarının yanında müzik eleştirmenlerinden olumlu geri dönüşler alan şarkı yazarı kimliğiyle de öne çıkmış olan şarkıcı Gülşen, özellikle kariyerinin erken döneminden sonra kendi yazdığı şarkıları seslendirmeye başlamıştır ve meslektaşları için liste başarıları yakalayan pek çok hit şarkı hazırlamıştır. 2015' yılında YouTube'da en çok izlenen Türk şarkıcı olurken sonraki sene tek bir video klibi iki yüz milyonun üzerinde izlenmiş olan ilk Türk şarkıcı olma unvanına erişmiştir.

Gülşen, bugüne dek altı Altın Kelebek ve dokuz Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere pek çok farklı ödül kazanmıştır.

Gülşen, 25 Ağustos 2022'de imam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle tutuklandı. Daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliye oldu. Gülşen'in ev hapsi cezası 12 Eylül 2022'de kaldırıldı.

GÜLŞEN'İN ÖZEL HAYATI

Şarkıcı Gülşen, 1997 ile 2000 yılları arasında Murat Varol ile bir evlilik yaptı. Daha sonra 2016 yılında son üç albümünün yapımcısı olan aranjör ve besteci Ozan Çolakoğlu ile dünyaevine girdi. İkilinin Azur Benan ismindeki çocuğu, Ocak 2017'de Şişli'de dünyaya geldi.