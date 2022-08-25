Son Dakika | Şarkıcı Gülşen İmam Hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle gözaltına alındı

Son dakika haber... Şarkıcı Gülşen sahne aldığı mekanda bir kişiden söz ederken "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı Gülşen sahne aldığı mekanda bir kişiden söz ederken "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde Gülşen gözaltına alındı.

Şarkıcı Gülşen bir mekanda verdiği konser sırasında bir kişi hakkında "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Gülşen başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Gülşen'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

(İHA)