Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şarkıcı Gülşen cezaevinden çıktı-1

Güncel Haberler

Şarkıcı Gülşen cezaevinden çıktı-1

Sevda SARIKAYA-Oğuzhan UYSAL-Ömer HASAR/İSTANBUL-Şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden çıktı.

Sevda SARIKAYA-Oğuzhan UYSAL-Ömer HASAR/İSTANBUL-Şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden çıktı. Gülşen, cezaevi önüne gelen özel bir araçla evine doğru hareket etti. .

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edildi. Üst mahkeme, Gülşen'in tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Gülşen Çolakoğlu saat 14.40 sıralarında Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nden çıktı. Özel bir araca binen Gülşen evine doğru hareket etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi Gülşen Çolakoğlu Gülşen Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title