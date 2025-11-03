Haberler

Şarkıcı Güllü'nün Ölümüne Dair Kriminal Rapor Açıklandı

Şarkıcı Güllü'nün Ölümüne Dair Kriminal Rapor Açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da 6'ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün düştüğü odadaki parkelerle ilgili kriminal rapor açıklandı. Raporda, zeminde kayganlaştırıcı madde bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YALOVA'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün düştüğü odadaki parkelerle ilgili kriminal rapor çıktı. Rapora göre zeminde, herhangi bir kayganlaştırıcı bulunmadığı belirlendi.

Şarkıcı Güllü 26 Eylül günü saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümünden sonra başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Şarkıcının düştüğü odadaki parkelerle ilgili zeminde Arap sabunu veya bebek yağı döküldüğü iddiaları araştırıldı. Parkelerle ilgili hazırlanan kriminal raporda, 'Arap sabunu, bebek yağının bulunmadığı ve zeminde herhangi bir kayganlaştırıcının olmadığı belirtildi. Öte yandan ev içi güvenlik kamera görüntülerinin analizinin yapılması için ayrıca TÜBİTAK'a da gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Devlet Bahçeli ne mesaj verecek? Parti grubunda beklenen konuşması başladı

İttifakta kriz mi var? Bahçeli'nin merakla beklenen konuşması başladı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFaruk Omar:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur. Kendi başıma işlem yapmayı denedim, ama işe yaramadı. Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle tanıştım ve istikrarlı kazançlar elde ettim. Yatırım yaptım ve şimdi 405.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @Nildatrading Telegram hesabından kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba detay
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba detay
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Selahattin Demirtaş'tan AİHM kararına ilk yorum

AİHM kararı açıklanır açıklanmaz Demirtaş cezaevinden mesaj yolladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.