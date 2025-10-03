Şarkıcı Güllü'nün oğlu ve kızı ifade verdi

YALOVA'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düştüğü belirtilen Güllü'nün (52) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve kızı Tuyan Ülkem ile olay günü evde olan Sultan Nur Ulu, bugün avukatlarıyla, şikayetçi ve tanık olarak ifade verdi. Gazetecilere açıklama yapan Gülter, annesinin ölümünden sonra çıkan söylentilere tepki gösterirken, Ülkem ise "Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Olay, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde meydana geldi. Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı ' Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinde pencereden düştü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Güllü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemesinden sonra, Güllü'nün cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otopsinin ardından Güllü'nün cenazesi, 27 Eylül'de, İstanbul Tuzla'da toprağa verildi. Güllü'nün ön otopsi raporunda 'darp' ve 'cebir' izine rastlanmadığı kaydedildi. Pencereden düşmeden önceki son anları da evindeki güvenlik kamerasına yansıyan Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada pek çok iddia detaylı olarak araştırılıyor.

Soruşturmayı sürdüren Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce polise ifade veren Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ile kızı Tuyan Ülkem ve olay anında evde bulunan Sultan Nur Ulu'yu, şikayetçi ve tanık olarak ifade vermeleri için adliyeye çağırdı. Gülter ve Ülkem avukatlarıyla birlikte saat 10.00'da adliyeye geldi. İfadeler, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün de bizzat katılımıyla alındı, ardından saat 15.00'de Gülter ve Ülkem avukatlarıyla birlikte adliyeden ayrıldı.

TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER: ACIMIZI YAŞATMADINIZ

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Tuğberk Yağız Gülter, daha önce polise verdiği ifadesini tekrarladığını söyledi. Annesinin ölümünden sonraki iddialara ilişkin, 'Türkiye'nin vicdanı herkesin tanıdığı sanatçı Güllü ile birlikte toprağa verildi' diyen Tuğberk Yağız Gülter, "Avukatlarımız gereken açıklamaları zaten yapar. Benim tek söyleyeceğim olay günü, İstanbul'daydım nişanlımla. Onun dışında tüm Türkiye'ye sesleniyorum, bize acımızı yaşatmadınız, bize iftiralar attınız. Bizim canımız ciğerimiz söndü. Siz buna ekmek bandınız. Siz annemin şarkılarıyla ağladınız, bizi ağlatmadınız, bizi süründürdünüz. Kamera tutan, mikrofon uzatan, yorum yapan hiçbirinin mi annesi ölmedi? Çığlıkları nasıl duymuyorsunuz? Niye kimse yardım etmiyor? Hani Türkiye'nin vicdanı, insanlığı nerede? Herkes pislik yapmanın derdinde, başka hiçbir derdi yok kimsenin. Niye kimse ağlamamızı istemiyor? Mezarına daha gidemedik biz, annemin. Biz daha annemin mezarına gidip sarılamadık, herkes orada diye. Türkiye'nin vicdanı herkesin tanıdığı sanatçı Güllü ile birlikte toprağa girdi" diye konuştu.

TUYAN ÜLKEM: HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Tuyan Ülkem ise "Ben hakkımızı helal etmiyorum. Annemin de konuşanlara hakkını helal etmediğine eminim. Annemin kemiklerini sızlattılar. Zaten her şey ortada. Avukatlarımız gereken açıklamayı yapacaklar. Acımızı yaşatmadılar bize" dedi.

'GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAKTIR'

Ailenin avukatı Rahmi Çelik, soruşturma çerçevesinde gerçeklerin ortaya çıkacağını belirterek, "Güllü Hanım, Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçıydı. Soruşturma dosyası devam etmektedir. Soruşturma dosyasının ses çözümleri ve Adli Tıp raporları beklenmektedir. Soruşturmanın yakın zaman içinde sonuçlanacağına inanıyoruz. Şu anda çocuklar soruşturma dosyasında şikayetçi olarak beyanda bulunmuşlardır. Oğlu Tuğberk konusunda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Kendisinin Yalova'da olduğu kimileri tarafından iddia edilmektedir. Kesin, net, tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde kendisi İstanbul'da mevcut olup, gerek kayıtları, gerek o akşam İstanbul'dan Çınarcık'a gelirken jandarma uygulamasına, çevirmeye takılıyor. İlçe Emniyet Müdürüyle görüntülü telefon görüşmesi de yapıyor. Artı, kendi oturmuş olduğu sitenin kamera kayıtları olmak üzere hepsi de mevcuttur. Net şekilde oğlu, olay anında İstanbul'dadır. Bilgi kirliliğinin önlenmesi adına belirtmekte fayda görüyoruz. İlgililer hakkında yasal işlemlerimize yakın zamanda başlayacağız. Adli soruşturma çerçevesinde gerçekler ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

'KATİ RAPOR BEKLEMEKTEYİZ'

Olaya ilişkin Adli Tıp Kurumu'nda kati raporu beklediklerini söyleyen avukat Mert Erdoğan, "Gerekli incelemeler zaten yapılmakta. Olayın ilk gününden beri ses kayıtların çözümü için zaten gönderildi. Otopsi raporunun da kati raporu beklemekteyiz. Süreç devam etmektedir. Son olarak söyleyeceğim şey, bizim kültürümüzde taziye evi dediğimiz bir kavram var. Fakat şu 1 haftalık süreçte gördük ki buna saygı gösterilmediği gibi adli süreçte çok ciddi şekilde manipüle edilmektedir. Sakince bekleyelim. Gerçekler ortaya çıkacak" dedi.

'İLGİLİ KİŞİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Yanlış bilgilerle sosyal medyada iddialarda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirten avukat Muharrem Çetin ise "Soruşturma titizlikle devam ediyor. Biz bugün müşteki olarak ifade verdik, dosyanın şüphelisi olarak değil. Gelişmeler oldukça biz açıklamamızı yaparız. Kamera kayıtlarına ilişkin de henüz bir çözümleme gelmedi. Suç duyurusunda da bulunacağız, önümüzdeki hafta içinde, gerekli kişiler hakkında" ifadelerini kullandı.

Haber-kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA