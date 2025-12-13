Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada şüpheliler adliyeye sevk edildi

ŞARKICININ KIZI TUTUKLAMA TALEBİYLE NÖBETÇİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ, 3 KİŞİ SERBEST

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklama, Sultan Nur Ulu ise yurt dışı çıkış yasağı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Sultan Nur Ulu'nun babası A.U., evlerinde kaldıkları T.Y. ve şoför olarak bilinen şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zehra BAYKAL/ YALOVA