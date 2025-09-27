Şarkıcı Gül Tut'un Kızı, Annesinin Ölümüyle İlgili İfade Verdi

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un (52) kızı Tuyan Ülkem, savcılıkta "Roman havası oynamaya başladı annem. Oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü." ifadesini kullandı.

Çınarcık ilçesinde 5. katındaki evinin kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybeden Tut'un ölümüyle ilgili olay sırasında odada bulunan kızı Tuyan Ülkem, Yalova'da savcılığa ifade verdi.

Ülkem, annesinin olaydan önce odasına geldiğini belirterek, ifadesinde şunları kaydetti:

"Annem Gül, arkadaşım Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde olduğumuz sırada yemek yedik, film izledik. Aynı gece saat 01.20 sıralarında Sultan ile birlikte odamıza geçtik. Odamıza geçtikten kısa bir süre sonra annem odamıza geldi ve roman havası oynamaya başladı annem. Oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü. Sultan ile birlikte hemen aşağıya indik. Aşağıya indiğimizde annem yerde yatıyordu, olayla ilgili kimseden davacı ve şikayetçi değilim."

Öte yandan bir süredir denge kaybı yaşayan Tut'un yaklaşık bir hafta önce bununla ilgili özel bir hastanede muayene olduğu öğrenildi.

?Olay

Şarkıcı Gül Tut, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.