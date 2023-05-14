ŞARKICI FEDON BODRUM'DA OY KULLANDI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar oy kullanma işlemine başladı. Şarkıcı Fedon ise Torba Mahallesi'nde oy kullandı.Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Bodrum'da yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren sandıklara gitmeye başladı. 150 bin 651 seçmenin bulunduğu Bodrum'da seçim güvenliği kapsamında 450 kolluk görevlisi, sandıkların bulunduğu bölgede göreve başladı. Öte yandan, şarkıcı Fedon Kalyoncu Torba Mahallesi'nde kurulan sandıkta sabahın ilk dakikalarında oy kullandı.Hasta ve yaşlılar ise sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansla oy kullanacakları sandıklara götürüldü. Oy kullanan vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından tekrar ambulansla evlerine bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel