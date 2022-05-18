Şarkıcı Fatma Turgut Akşehir'de konser verdi - Haberler

Şarkıcı Fatma Turgut Akşehir'de konser verdi
AA - Bayram Uygun - Güncel
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Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Fatma Turgut ilçede konser verdi.
Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Fatma Turgut ilçede konser verdi.
Akşehir Açık Hava Tiyatrosu'ndaki etkinlikte konser öncesi Doğukan Alsay sahne aldı.
Daha sonra sahneye çıkan Fatma Turgut, konseri boyunca sevilen şarkılarını söyledi.
Konser sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Fatma Turgut'a bir plaket takdim edildi.
Akkaya, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu belirterek, salgın nedeniyle ara verilen konser etkinliklerine başladıklarını söyledi.
AA / Bayram Uygun - Güncel