Şarkıcı Emrah 40. sanat yılını albümle kutluyor

Şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve oyuncu Emrah, 40. sanat yılını unutulmaz şarkılarının yer aldığı özel bir albümle kutlayacak.

Şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve oyuncu Emrah, 40. sanat yılını unutulmaz şarkılarının yer aldığı özel bir albümle kutlayacak.

Sanatçı Ata Demirer, "40. Yıl" adıyla hazırlanan albümün ilk çıkış şarkısı "Unutabilsem"i seslendirdi.

Seyhan Müzik etiketiyle 15 Eylül'den itibaren tüm dijital platformlarda yerini alacak albümdeki Unutabilsem'in sözlerini Şükrü Kekevi kaleme aldı, bestesini ise Emrah yaptı.

Albümdeki Emrah şarkılarını, Demirer'in yanı sıra Aynur Aydın, Berkay, Betül Demir, Cem Belevi, Derya Bedavacı, Emre Kaya, Hüsnü Şenlendirici, Kubat, Linet, Ziynet Sali, Sevcan Orhan, Lara ve Deniz Seki yorumladı.

Albüm, Seyhan Müzik tarafından CD ve LP formatlarında da satışa sunulacak.