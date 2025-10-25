Şarjda Bırakılan Matkap Bataryası Yangın Çıkardı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, teknik servis dükkanında şarjda bırakılan matkap bataryasının alev alması sonucu çıkan yangında iş yeri zarar gördü. Yangının çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi'ndeki bir teknik servis dükkanında 21 Ekim günü sabah saatlerinde şarjda takılan matkap bataryası birden alev aldı. İçeride kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek elektronik cihazlara ve mobilyalara sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Dükkanda yaklaşık 400 bin TL'lik zarar olduğu belirtilen yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: İsa ÇİÇEK/SAKARYA,