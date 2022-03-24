Sarız Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarız Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı

AA - Murat Asil - Güncel
 - Güncelleme:
Sarız Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi ile Sarız Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi ile Sarız Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyede gerçekleşen törene, Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, belediye ve sendika yetkilileri ile işçiler katıldı.

Sözleşmenin 3 yılı kapsadığını belirten Çelik, "İmzalanan sözleşmemiz gereği ücretlere ve sosyal haklara enflasyon oranında artış yapılacaktır. Toplu iş sözleşmemizde emeği geçen başta Belediye Başkanımız Baki Bayrak'a ve belediye yetkililerine teşekkür ediyorum. Üyelerimize ve Sarız Belediyemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Sarız Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı

AA / Murat Asil - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title