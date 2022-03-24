Sarız Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi ile Sarız Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyede gerçekleşen törene, Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, belediye ve sendika yetkilileri ile işçiler katıldı.

Sözleşmenin 3 yılı kapsadığını belirten Çelik, "İmzalanan sözleşmemiz gereği ücretlere ve sosyal haklara enflasyon oranında artış yapılacaktır. Toplu iş sözleşmemizde emeği geçen başta Belediye Başkanımız Baki Bayrak'a ve belediye yetkililerine teşekkür ediyorum. Üyelerimize ve Sarız Belediyemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.