İstanbul'da Organizasyon Teknelerine Denetim

İstanbul'da Organizasyon Teknelerine Denetim
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Deniz Liman Şube Müdürlüğünün katılımıyla Sarıyer ve Beşiktaş Sahili'ndeki organizasyon teknelerine denetim yapıldı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Deniz Liman Şube Müdürlüğünün katılımıyla Sarıyer ve Beşiktaş Sahili'ndeki organizasyon teknelerine denetim yapıldı. 19 teknenin denetlendiği çalışmalarda 1 tekneye idari işlem uygulandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Deniz Liman Şube Müdürlüğünün katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprülerine lazer gösterimi yaparak suç örgütlerinin propagandasını yapan organizasyon şirketi ve teknelere denetim yapıldı. Hem karadan hem de denizden sürdürülen çalşmalarda organizasyon tekneleri denetlendi. Çalışmalar sırasında 19 teknede denetim yapılırken, 148 kişi sorgulandı. Lazer gösterimi yaptığı belirlenen 1 tekneye ise idari işlem uygulandı. Suç örgütlerinin adını kullanarak paylaşım yaptırmak isteyen, ayrıca suç örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik de işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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