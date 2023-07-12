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Sarıyer TEM Otoyolunda Otomobil Yangını

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Sarıyer TEM Otoyolu Harp Akademileri Tüneli Edirne istikametinde seyir halindeki bir otomobil birden alev alarak yandı. Sürücü, yanan otomobilden köpeğini alarak uzaklaştı. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

SARIYER TEM'de seyir halindeki otomobil birden alev alarak yandı. Sürücü, yanan otomobilden köpeğini alarak uzaklaştı. Otomobil kısa sürede yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu Sarıyer Edirne Güncel Haberler

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