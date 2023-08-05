Sarıyer önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Sarıyer önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 7 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. Tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Büyük Liman'a emniyetle yanaştırıldı.