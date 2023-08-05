Sarıyer önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
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Sarıyer önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 7 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. Tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Büyük Liman'a emniyetle yanaştırıldı.
Sarıyer önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 7 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sarıyer önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 7 kişi bulunan 5 metre boyundaki teknenin KEGM-8 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek, Büyük Liman'a emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.
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Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel