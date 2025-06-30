Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda Kaybolan Gençler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda Kaybolan Gençler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda denizde kaybolan 22 yaşındaki Sedat Yağız ve 18 yaşındaki Enes Açıkça'yı arama çalışmaları 2. gününde sürdü. Aile üyeleri, arama kurtarma ekiplerinin yetersiz olduğunu belirterek daha fazla destek talep ediyor.

SARIYER Kısırkaya Plajı'nda dün denizde kaybolan Sedat Yağız(22) ve Enes Açıkça'yı(18) arama çalışmaları 2'nci gününde devam ediyor.

Sarıyer'deki Kısırkaya plajında dün saat 08.00 sıralarında denize giren Sedat Yağız ve Enes Açıkça, bir süre sonra suda kayboldu. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine plaja gelen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Dün başlayan çalışmalara, bugün de devam edildi. Helikopter ve dron kullanılarak havadan da desteklenen çalışmalarda henüz gençlerin izine rastlanılmadı.

'BURASI ÇOK TEHLİKELİ BİR YER'

Denizde kaybolan Enes Açıkça'nın akrabası İrfan Akyıldız, "Ben uluslararası gemilerde 18 sene güverte reisliği yaptım. 2003 yılında Odessa Limanı'ndan kalkıp Kısırkaya Köyü'ne demir attık, hava muhalefetinden dolayı. Türkiye'nin en tehlikeli yeri burası. Burada kum gemileri kum çekiyor denizden. Bu sebeple burada kum kuyuları açılıyor. İnsanların boğulma nedeni bu. Anlatmak istediğim, burası çok tehlikeli bir yer. Ben olaya şahit olmadım" dedi.

'BULUNURSA CESEDİ YETER BİZE'

Enes Açıkça'nın akrabası Abdullah Açıkça ise, "Enes Açıkça'nın akrabasıyım. Babasına ve amcasına buraya geleceğini söylemiş. Dün burada denizin çok dalgası vardı. Daha yetkililerden bize bir cevap gelmedi. Burada bekliyorum, 21 saat oldu. Arama çalışmaları hala devam ediyor. Helikopter de geldi. Her şeyi Allah'a bırakıyorum. Umudumuz Allah'tan var, başka çaremiz yok. İnşallah bulunursa cesedi yeter bize. Biz artık onu merak ediyoruz" diye konuştu.

'UZAK TARAFLARA KİMSE GİTMİYOR'

Sedat Yağız'ın amcası Celalettin Yağız, "Baksanıza sahil bomboş. Yeteri kadar eleman gönderilmiyor. Arabalar hep tek bölgeye odaklanmış durumda. Diğer taraflara bakan yok. Uzak taraflara kimse gitmiyor. Dün saat 10.00'dan beri arama çalışmaları devam ediyor. Bizim tek isteğimiz, bir talebimiz, daha fazla arama kurtarma ekibinin gönderilmesi. Ne kadar çok insan ararsa o kadar hızlı bulunacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İzmir'de yangına neden olan iki hata! Felaket göz göre göre gelmiş

İki hata birleşince, İzmir'de felaket göz göre göre gelmiş
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu

Ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı

Ciğerlerimiz yanıyor! 50 binin üzerinde vatandaşımız tahliye edildi
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 28 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
Fenerbahçe transferi bitiriyor! Jhon Duran'ın temsilcisi İstanbul'da

Menajeri İstanbul'da! Dünyaca ünlü golcü isim Fenerbahçe'ye geliyor
Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz

Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz
Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek'ten transfer itirafı

Beşiktaş'ı bu yüzden seçmiş
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüyordu, hastanede gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.