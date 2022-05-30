Sarıyer Edebiyat Günleri'nin dokuzuncusu tüm hızıyla devam ediyor - Haberler

Usta isimlere ev sahipliği yapan 9. Sarıyer Edebiyat Günleri dolu dolu programıyla devam ediyor. İstanbulluların akın ettiği etkinliğin ikinci günü gazeteci Özlem Gürses'in konuşmacı olduğu "Medyada Nasıl Başarısız Oldum?" isimli söyleşiyle başladı. Ardından ise Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Cengiz Öksüz ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri İstanbul Şube Başkanı Dr. A. Alper Akçam da "Köy Enstitülerinin Aydınlığı ve Edebiyat" isimli panelde bir araya geldi. Etkinlik, Grup Yol'a Düş'ün konuk olduğu Şiir Teknesi'nin ardından Mehtap Meral konseriyle son buldu. Edebiyatseverlerin akın ettiği festivalde çok sayıda usta isim sevenleriyle bir araya gelerek, kitaplarını okurları için imzaladı. Edebiyat Günleri'ne katılan minikler de kendileri için kurulan masal çadırında hem biribirinden renkli masalları dinledi hem de oyunlar oynadı.

ŞU AN YAPILAN ŞEY AĞRIYI KESMEK İÇİN İLAÇ KULLANMAK

Uzun yıllar Habertürk, ATV, STAR, CNN TÜRK, NTV, Halk TV gibi kanallarda görev yapan gazeteci Özlem Gürses, "Gazetecilik kibirli bir meslek haline dönüştürüldü. Ben bu kafalarda gazetecilik yapmaya çok karşı olduğum için medyada başarısız oldum. Ama bana sorarsanız medyanın kendisi başarısız oldu.

Her şeyi çözebiliriz diye düşünüyorum. Ülkemiz muazzam bir ülke. Çok kültürlü, renkli, müthiş bir dinamizmi olan topraklar. Kimse Türkiye'den vazgeçemez. O yüzden ekonomiyi de çözeriz, dış politikayı da çözeriz, pek çok şeyi çözeriz. Bizim asıl çözmemiz gereken mahalleler arasına örülmüş bu suni duvarlar. Aynı minibüste işimize giderken, aynı üretim bandında yoksulluğu paylaşırken, aynı üniversite sınavına hepimizin çocukları girerken, aynı sıkıntıları yaşarken, aynı evlerde otururken, aynı evlerde kadınlar ve çocuklar istismar edilirken biz ne yapacağız, birbirimizle mi kavga edeceğiz? Yeniden birbirimizi duyabilmemiz lazım. Meseleye insan olarak bakmak lazım. Bunu başarabildiğim zaman ben kendimi bu yolda başarılı hissederim.

Türkiye diyalog kuramıyor, kendini ifade edemiyor. Bir gazete maşetini gördüğünüzde benim söylediğimi manşet yapmışlar ne güzel diyorsunuz ama değil. Şu an yaptığımız şey ağrıyı kesmek için ilaç kullanmak. Peki hastalığın kökenini ne yapacağız? Gazetecilik yapmak için bizim; sarı basın kartlarına, atılacak bir imzaya, verilip, verilmeyecek olan akreditasyonuna, bir kanala, medya patronlarına, birilerinin bizi desteklemesine ihtiyacımız yok. Siz varsanız biz de varız. Biz birlikte Türkiye'yiz" diye konuştu.

ŞİİR HATLARI İSTANBULLULARI BİR ARAYA GETİRİYOR

Edebiyatseverleri müzik eşliğinde Boğaz turuyla yeşil ve mavinin buluştuğu Sarıyer Edebiyat Günleri'ne taşıyan Şiir Teknesi, Kadıköy ve Beşiktaş'tan aldığı misafirleri etkinliğin gerçekleştiği Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'na getirdi. Grup Yol'a Düş'ün şarkıları eşliğinde etkinlik alanına gelen konuklar edebiyat coşkusuna ortak oldu.

SEVENLERİYLE BULUŞTULAR

Programda; Adnan Özyalçıner, Sinan Meydan, İpek Çalışlar, Taha Akyol, Akif Beki, Emrah Ablak, Zeynel Lüle, Ersin Karabulut, Alper Akçam, Adnan Gerger, Mehtap Meral, Sevtap Çapan ve çok sayıda yazar sevenleriyle buluştu.

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