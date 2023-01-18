Sarıyer'deki trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı Güncel Haberler İstanbul Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. İstanbul Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Edirne istikametine giden Hasan Öztürk yönetimindeki 29 AAJ 936 plakalı hafif ticari araç, yakıtının bitmesi üzerine sol şeritte durdu. Araçtan inen Öztürk ile yanındaki Mehmet Şenal'a, aynı yöne giden Ramazan Yaprak idaresindeki 34 FDZ 042 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Şenal, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Öztürk ile Yaprak, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öztürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, trafik akışını tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Kaynak: AA / Güncel Marmara Tragger Sarıyer Edirne Güncel Haberler

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