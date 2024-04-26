Üye Girişi
Haberler

Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda Öğretmene Yumruk Atan Veli Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'deki bir ortaokulda öğretmene yumruk atan veli, tutuklandı. Şüpheli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığını söyledi.

Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda bir öğretmeni darbeden veli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öğretmene yumruk attığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan şüpheli A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSBAK A.Ş'de dijital arşiv personeli olarak çalıştığını söylediği öğrenildi.

Okul yönetimi ve sınıf öğretmeni N.Ö'yle ilgili 26 Mart'ta Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'ne "kötü muamele"den şikayette bulunduklarını belirten şüpheli A.Ç, olay günü eşinin kendisini aradığını ve oğluyla ilgili sıkıntılı bir durum olduğunu haber verdiğini kaydetti.

Şüpheli A.Ç, okuldaki görevlinin kendisine oğlunun atak geçirdiğini söylediğini ifade ederek, "Oğlumun atak geçirdiğini, öğretmenlerin yukarıya almaya çalıştığını fakat oğlumun çıkmak istemediğini söyledi. Ben de oğlumun sesini duymak amacıyla telefona istedim. Oğlum bana, 'Baba çabuk gel, beni bir odaya kapattılar. Ben de kaçtım. Beni tekrardan odaya kapatmaya çalışıyorlar. Bana bir şeyler imzalatmaya çalışıyorlar. Çabuk yetiş.' dedi." şeklinde beyanda bulundu.

Okula gittiğinde, oğlunun ağlayarak "Baba buradan çabuk çıkalım, eve gidelim." demesinin ardından okul müdürünün odasına doğru yürüdükleri belirten şüpheli A.Ç, "Bu sırada koridorun karşısından, hocanın elinde çay bardağıyla gülerek bize doğru geldiğini gördüm. Bana doğru dalga geçer gibi 'Beni şikayet etmenin bedelini ödeyeceksiniz.' dedi. Ben de o an istem dışı, çocuğumun yanımda ağlamasından dolayı bir anlık kızgınlık ve ebeveynlik duygusuyla hocaya vurdum. Tam olarak nereye vurduğumu hatırlamamaktayım. Sonrasında ise okulun dışarısına doğru çıktım. Aramızda bu olaydan başka bir durum yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

Şüpheli, adliyede çıkarıldığı savcılıkça "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Savcılık sevk yazısında, olay günü müşteki Türkçe öğretmeni N.Ö'nün öğrencisinin davranışlarıyla ilgili, velisi olan şüpheli A.Ç'yi okula davet ettiği ve şüphelinin öğretmeni görünce hiçbir diyaloğa girmeden yüzüne vurarak darbettiği, bu haliyle A.Ç'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu kaydedildi.

Hakimlik, zanlı A.Ç'nin tutuklanmasını kararlaştırdı.

Olayın geçmişi

Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda öğretmen N.Ö, sınıfta disiplinsizlik yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyararak yerini değiştirdi. Bunun üzerine okula gelen öğrenci velisi A.Ç, koridorda gördüğü öğretmen N.Ö'ye yumruk attı.

Olayın ardından, hastaneden darp raporu alan öğretmen N.Ö, karakola giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Kaçan şüpheli A.Ç. polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Hukuk Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CAN DALTON KİMDİR? Can Dalton hangi çete? Oya Okar Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor? Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i diziye dönüyor mu? SAĞLIK BAKANLIĞI Personel alımları başladı mı? #128657 Personel alımı başvuruları ne zaman? Servisler kaldırılacak mı? Servisler neden kaldırılacak, sebebi ne? Servisler yasaklanıyor mu? Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 26 Nisan Cuma Survivor yeni bölüm! Müfredat değişiyor mu? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne demek? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli nedir? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru tarihi ne zaman? #127973 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel başvuru şartları neler? YEMEKTEYİZ 26 Nisan yarışmacısı Durmuş kimdir? Durmuş Çetin kaç yaşında, nereli? Tavuğa ihracat yasağı mı geldi? Tavuğa neden ihracat yasağı geldi, sebebi ne? Tavuğa neden ihracat yasağı getirildi? İhracat yasağı ile ilgili Ticaret Bakanı ne söyledi? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) belirtileri ne? KKKA nasıl bulaşır, nasıl önlenir, ne yapılmalı? 26 NİSAN YEMEKTEYİZ CANLI İZLE #128105 Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Samet Akaydın Fenerbahçe'ye mi gelecek? ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE Adana Demirspor- Galatasaray maçı canlı (HD) izleme linki!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title