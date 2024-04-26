Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda Öğretmene Yumruk Atan Veli Tutuklandı

Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda bir öğretmeni darbeden veli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öğretmene yumruk attığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan şüpheli A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSBAK A.Ş'de dijital arşiv personeli olarak çalıştığını söylediği öğrenildi.

Okul yönetimi ve sınıf öğretmeni N.Ö'yle ilgili 26 Mart'ta Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'ne "kötü muamele"den şikayette bulunduklarını belirten şüpheli A.Ç, olay günü eşinin kendisini aradığını ve oğluyla ilgili sıkıntılı bir durum olduğunu haber verdiğini kaydetti.

Şüpheli A.Ç, okuldaki görevlinin kendisine oğlunun atak geçirdiğini söylediğini ifade ederek, "Oğlumun atak geçirdiğini, öğretmenlerin yukarıya almaya çalıştığını fakat oğlumun çıkmak istemediğini söyledi. Ben de oğlumun sesini duymak amacıyla telefona istedim. Oğlum bana, 'Baba çabuk gel, beni bir odaya kapattılar. Ben de kaçtım. Beni tekrardan odaya kapatmaya çalışıyorlar. Bana bir şeyler imzalatmaya çalışıyorlar. Çabuk yetiş.' dedi." şeklinde beyanda bulundu.

Okula gittiğinde, oğlunun ağlayarak "Baba buradan çabuk çıkalım, eve gidelim." demesinin ardından okul müdürünün odasına doğru yürüdükleri belirten şüpheli A.Ç, "Bu sırada koridorun karşısından, hocanın elinde çay bardağıyla gülerek bize doğru geldiğini gördüm. Bana doğru dalga geçer gibi 'Beni şikayet etmenin bedelini ödeyeceksiniz.' dedi. Ben de o an istem dışı, çocuğumun yanımda ağlamasından dolayı bir anlık kızgınlık ve ebeveynlik duygusuyla hocaya vurdum. Tam olarak nereye vurduğumu hatırlamamaktayım. Sonrasında ise okulun dışarısına doğru çıktım. Aramızda bu olaydan başka bir durum yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

Şüpheli, adliyede çıkarıldığı savcılıkça "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Savcılık sevk yazısında, olay günü müşteki Türkçe öğretmeni N.Ö'nün öğrencisinin davranışlarıyla ilgili, velisi olan şüpheli A.Ç'yi okula davet ettiği ve şüphelinin öğretmeni görünce hiçbir diyaloğa girmeden yüzüne vurarak darbettiği, bu haliyle A.Ç'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu kaydedildi.

Hakimlik, zanlı A.Ç'nin tutuklanmasını kararlaştırdı.

Olayın geçmişi

Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda öğretmen N.Ö, sınıfta disiplinsizlik yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyararak yerini değiştirdi. Bunun üzerine okula gelen öğrenci velisi A.Ç, koridorda gördüğü öğretmen N.Ö'ye yumruk attı.

Olayın ardından, hastaneden darp raporu alan öğretmen N.Ö, karakola giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Kaçan şüpheli A.Ç. polis ekiplerince yakalandı.