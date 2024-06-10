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Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda 130 Milyon Lira Soygunu

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Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi ve 4 arkadaşı, 130 milyon lirayı çalarak kayıplara karıştı. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

-Şüpheliler yaklaşık 130 milyon lirayla kayıplara karıştı

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi maskeli olarak gelen 4 arkadaşıyla birlikte 130 milyon lirayı çalarak kayıplara karıştı. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Cumartesi sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yalı içerisinde bulunan bir firmanın güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Y. yüzlerini maske ile kapatarak gelen 4 arkadaşını kapıyı açarak yalıya aldı. 5 hırsız yalıdaki 4 kasanın kapısını kırarak yaklaşık 130 milyon lirayı torbalara doldurarak kaçtı.

SOYGUNU İŞE GELENLER FARK ETTİ

Sabah yalıda bulunan iş yerinde çalışanlar işe geldiklerinde yalının soyulduğunu fark ederek polise haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yalı içinde ve çevresinde incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerde soygunun güvenlik görevlisi ve 4 arkadaşı tarafından yapıldığı anlaşıldı. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"YANLARINDA ÇALIŞAN BEKÇİ YAPMIŞ"

Yalı'nın yanında bulunan bir iş yerinde çalışan Hakkı Küçükosman olayla ilgili olarak, "Duyduğum kadarıyla, on beş senelik yanlarında çalışan bekçi dört arkadaşı ile yapmış. Duyduğumuz 180 milyon doları çuvallarla alıp gitmişler diye duydukö şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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