SARIYER'DEKİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE TAHLİYE DAVASI

SARIYER'de bulunan Koç Üniversitesi Rektörlüğü'ne, kiralarını düzenli ödemediği iddiasıyla mülk sahibi Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi ve İlk Mektebi Vakfı tarafından tahliye davası açıldı. Kira bedelinin 25 bin lira civarında olduğunu belirten vakfın avukatı Mustafa Yaren, Şu anda İstanbul'daki en düşük kiralar bile 15-20 bin lirayken koskoca bir okul binası ve bahçesi bu rakamlara kiralanıyorken, hala ödeme yapmamakta veya ödemelerini aksatmakta ısrarcı oluyorlar dedi. Üniversiteden ise açıklama yapılmadı.

Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi ve İlk Mektebi Vakfı avukatı Mustafa Yaren tarafından İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Büyükdere'de bulunan vakfa ait tapuda bahçeli kargir Rum Okulu vasfındaki bina ve müştemilatının, 25 yıllığına Koç Üniversitesi Rektörlüğü'ne kiralandığı belirtildi. Taraflar arasındaki kira sözleşmesi uyarınca kiranın üniversite tarafından her ayın 5. günü akşamına kadar vakfa ait hesaba yatırılmasının kararlaştırıldığı ancak davalı üniversitenin 2022 yılı Kasım ve Aralık aylarına ait kira bedellerini ödemediği, bunun üzerine noter vasıtasıyla ihtarname çekildiği kaydedildi. İhtarnamelere ilişkin tebligatların söz konusu üniversite tarafından da teslim alındığı belirtilen dilekçede, davalı üniversite tarafından ihtarnamelere verilen cevapta önce makbuz kesilmesi, akabinde ise kendilerinin ödeme yapılacağının belirtildiği ifade edildi.

SÖZLEŞMENİN SONLANDIRILMASI VE TAHLİYE TALEP EDİLDİ

Vergi Usul Kanunu'nda makbuzlara ilişkin yapılan düzenleme gereğince makbuzun kesilmesi için tahsilat ön şartının gerçekleşmesi gerektiği, dolayısıyla davalının kira yılı içinde iki kere temerrüde düştüğü anlatıldı. Dilekçede, kiracı üniversitenin bir kira dönemi içerisinde iki haklı ihtara neden olmasından dolayı davanın kabul edilerek kira sözleşmesinin sonlandırılması ve tahliyesi talep edildi.

VAKIF AVUKATI TAŞINMAZIN YILLIK BEDELİ KOMİK DURUMDADIR

Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi ve İlk Mektebi Vakfı adına davayı açan Avukat Mustafa Yaren, Müvekkil vakfa ait Rum İlkokulu binası ve bahçesi, Koç Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kiralanmıştır. 2009-2012'den bu yana kendileri bu taşınmazı kullanmaktadırlar. Bu zamana kadar kendileriyle defalarca iletişime geçmemize rağmen ödemelerini düzenli bir şekilde yapmamaktadır. Bunun üzerine geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında iki haklı ihtarname çekerek ödeme yapmadıklarını, bu işin gelişen enflasyonla beraber ciddiye alınması gerektiği belirtmiş bulunmaktayız. Kendilerine şunu izah ediyoruz, bakın şu an bu enflasyon düzeninde kendileri bir öğrenciden 200-250 bin TL yıllık ücret alıyorlar. Şu an bizden kiraladıkları taşınmazın yıllık bedeli komik durumdadır. Hal böyleyken biz hakkımızı hukukta aramak durumundayız ve tahliye davamızı açtık. Sonuna kadar da peşinde devam ettireceğiz. Koskoca Koç Üniversitesi Rektörlüğü bizim vakfımızın ödemelerini keyfi biçimde yapmamaktadır, onları oradan tahliye edeceğiz dedi.

Aylık kira bedelinin 20-25 bin lira civarında olduğunu belirten Avukat Yaren, Şu anda İstanbul'daki en düşük kiralar bile 15-20 bin lirayken koskoca bir okul binası ve bahçesi bu rakamlara kiralanıyorken, hala ödeme yapmamakta veya ödemelerini aksatmakta ısrarcı oluyorlar, bu kabul edilebilir bir durum değil bizim açımızdan. 25 yıllığına kiralandı, biz Koç Üniversitesine vakıf olarak bina kiralamışız ve ödemelerimizi almakta sorun yaşıyoruz. Şu andaki bu ödemeler enflasyon değerine baktığımız zaman komik ödemeler ve bunu alamadığımız için de haklı bir şekilde tahliye davamızı açmış durumdayız diye konuştu. Vakfın köklü bir vakıf olduğunu da vurgulayan Yaren, İyi niyetli insanlarla dolu, bu ülkenin Rum vatandaşlarıdır. Güvenilir kurumlara biz ancak bu şekilde kiralamalar yapıyoruz. Ama görüyoruz ki gerçekten insanlar, kurumlar da olsa dava açılmadan hakkını vermekten bazen imtina ediyorlar dedi.

Üniversiteden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.