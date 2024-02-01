Üye Girişi
Haberler

Sarıyer'deki Kilise Saldırısı Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 34 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

SARIYER'de pazar ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 34'ü Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.  Şüpheliler daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

Sarıyer'de pazar günü saat 11.40 sıralarında Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti. Saldırının ardından yapılan çalışmalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 60 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 26'sı sınır dışı edilerek, geri gönderme merkezine gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 34 şüpheli ise bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler hastanede işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE GETİRİLDİ

34 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi. Şüphelilerin ilerleyen dakikalarda savcılık ifadelerine başlanması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bayrampaşa Devlet Hastanesi Çağlayan Adliyesi Sarıyer Saldırı Güvenlik Adliye Terör Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title