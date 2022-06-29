Son dakika haber | Sarıyer'deki kadın cinayeti sanığına 3 suçtan müebbet ve 9 yıl 6 ay hapis cezası

SARIYER'DE geçen yıl, tartıştığı Fatma Keke'yi döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Özer Ağaoğlu'na mahkeme, cezasında indirim uygulamadan 3 farklı suçtan müebbet hapis ve 9 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Özer Ağaoğlu getirildi. Duruşmada, Fatma Keke'nin ağabeyi Sadi Günay Keke ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Onur İsmet Aydın da hazır bulundu.

"HIRSIZLIK YAPSAM NEDEN KENDİMİ İHBAR EDEYİM"

SANIĞA 3 FARKLI SUÇTAN MÜEBBET VE 9 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Temmuz 2021 tarihinde Bahçeköy Merkez Mahallesi'nde gerçekleşen olayda maktul Fatma Keke'nin polisi aradığı ve 'Evde kilitli kaldım, yanımdaki erkek beni zorla tutuyor' şeklinde ihbarda bulunduğu ancak ihbarın ardından ekiplerce yapılan inceleme sonucu ihbarın yapıldığı adresin bulunamadığı kaydedildi. İddianamede, maktul Fatma Keke'nin ihbarda bulunmasından birkaç saat sonra şüpheli Özer Ağaoğlu'nun da, 'Kız arkadaşımla kavga ettik, şu an uyanmıyor, ölmüş olabilir. Ağzı, yüzü kan içinde. Kendini oradan oraya vurdu' şeklinde polisi aradığı kaydedildi. İhbar üzerine polis ekiplerinin kontrole gittiğinin aktarıldığı iddianamede, kapının açılmadığı ve çilingir aracılığıyla kapının açıldığı sırada polisi arayan şüphelinin boşanma aşamasındaki eşi Özlem Ağaoğlu'nun da şüpheli eşine yönelik bir ihbarda bulunduğu belirtildi. Hazırlanan iddianamede ayrıca, Özlem Ağaoğlu ile eve girildiğinde maktul Fatma Keke'nin holde ve yerde çıplak, yüz üstü yatar vaziyette bulunduğu, Adli Tıp Kurumu otopsi raporunda ise maktulün kemik ve kaburga kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu öldüğü aktarıldı. İddianamede, şüphelinin savunmasında dolaylı yoldan suçu kendisinin işlediğini kabul ettiği ifade edildi. İddianamede, şüpheli Özer Ağaoğlu'nun "Kasten öldürme" ve "Cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından müebbet hapis ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyordu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel