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Sarıyer'deki İnşaat Çökmesi: Yol Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Sarıyer'deki İnşaat Çökmesi: Yol Onarım Çalışmaları Devam Ediyor
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Sarıyer'de bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu meydana gelen yol çökmesi nedeniyle onarım ve güçlendirme çalışmaları 4. gününde sürüyor. İlgili ekipler, bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmak için önlemler alıyor.

??? Sarıyer'de bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu çökme meydana gelen yolda, ekiplerin onarım ve güçlendirme çalışmaları 4. gününde devam ediyor.

Maslak'ta 3 Mayıs saat 02.44'te iki şeridi çöken, uyarı levhaları yerleştirilerek trafiğe kapatılan yol nedeniyle, bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yürüyerek işlerine ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar, bariyerlerle ayrılan yoldan gidiyor.

Çökme meydana gelen yolda oluşan çukur, harç ve toprakla doldurularak kapatıldı.

Ayrıca çökme sebebiyle tıkanan borular için İSKİ ekipleri, çukur kazarak çalışma yaptı.

Olay

Maslak'ta Eski Büyükdere Caddesi'nde bir inşaat alanına ait istinat duvarının yıkılması nedeniyle hemen yanında bulunan yol çökmüştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İGDAŞ ekipleri, çukurda küçük çaplı patlama meydana gelmesi üzerine tedbiren doğal gaz akışını kesmişti.

Ekipler, yolun iki şeridinde oluşan çukurun etrafını şeritlerle kapatıp, bölgeye uyarı levhaları yerleştirmişti.

Cadde yaya ve araç trafiğine kapatılırken, çökmeye neden olan inşaatın mühürleneceği bildirilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, park halindeki bir aracın inşaat alanına düştüğü ve olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı, zarar gören doğal gaz hattında akışın normale döndüğü, temiz su hattındaki arızanın giderildiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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