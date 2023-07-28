Sarıyer'deki Huzurevinde Yangın Çıktı

SARIYER'de bulunan 2 katlı bir huzurevinin bodrum katındaki çamaşırhanede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen huzurevi sakinleri itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken yangına müdahale edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dumandan etkilenen 1 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, gece saat 02.15 sıralarında Darüşşafaka Mahallesi Akgün Caddesi'nde bulunan, 2 bloktan oluşan ve 115 kişinin kaldığı Sarıyer İzzet Baysal Huzurevi'nin bir bloğunun bodrum katındaki çamaşırhanede çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında dumanları fark eden huzurevi görevlisi durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hacıosman, İstinye ve Sarıyer itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri huzurevinin üst katlarında mahsur kalan 70 kişiyi tahliye etti.

1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dumandan etkilenen 1 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Tahliye edilen huzurevi sakini "Yangın neden çıkmış biz de bilmiyoruz. Çok güzel indirdiler hepimizi telaşlandırmadılar. Çok duman vardı, odanızda bekleyin dediler. Birer birer aşağı indirdiler "şeklinde konuştu. Dumanların çıktığı bloktan bahçeye çıkarılan huzurevi sakinleri, binadaki duman tahliyesinin ardından itfaiye ekiplerince odalarına alındı.