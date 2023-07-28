Sarıyer'deki Huzurevinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Darüşşafaka Mahallesi'nde bulunan İzzet Baysal Huzurevi'nin çamaşırhanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Huzurevi sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi ve yangın sonrası tekrar odalarına yerleştirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.