Sarıyer'deki Huzurevinde Çıkan Yangın Söndürüldü
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Darüşşafaka Mahallesi'nde bulunan İzzet Baysal Huzurevi'nin çamaşırhanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Huzurevi sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi ve yangın sonrası tekrar odalarına yerleştirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sarıyer'deki 2 katlı huzurevinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Darüşşafaka Mahallesi Akgün Caddesi'nde bulunan 2 katlı İzzet Baysal Huzurevinin çamaşırhanesinde sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangının çıktığı çamaşırhanede çalışma yaparken, 115 kişinin kaldığı huzurevi tedbir amacıyla tahliye edildi.
Kısa sürede kontrol katına alınan yangında huzurevinde konaklayan 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Söndürme ve duman tahliye çalışmalarının ardından huzurevi sakinleri tekrar odalarına yerleştirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.