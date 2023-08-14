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Sarıyer'deki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

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Sarıyer'de kağıt ve plastiklerin depolandığı geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Sarıyer'de kağıt ve plastiklerin depolandığı geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi üzerinde bulunan kağıt ve plastiklerin depolandığı geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel

Ayazağa İtfaiye Sarıyer Güncel Haberler

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