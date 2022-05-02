Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı - Haberler

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Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı

AA - Emrah Gökmen - Güncel
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Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı

İstanbul Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - İstanbul Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıyer Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı bariyerlere çarparak alt yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan 2 polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

AA / Emrah Gökmen - Güncel

İtfaiye, Sarıyer, Polis, Güncel, Haberler

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