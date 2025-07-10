Sarıyer'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Sarıyer'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olayda, otomobilin diğer araçlara çarpması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Büyükdere Caddesi Levent istikametinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde ilerleyen 14 DH 732 plakalı otomobile ardından 34 ECM 264 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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