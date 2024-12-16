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Sarıyer'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sarıyer'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Sarıyer'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer'de, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Büyükdere Caddesi Maslak yönünde seyreden Ş.K. idaresindeki 34 FIK 646 plakalı otomobil, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 EGH 85 plakalı otomobil ile 34 CON 737 plakalı ticari araca çarptı.

Ş.K'nin kullandığı otomobil, refüjdeki reklam panosu ve ağaçlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilin sürücüsü Ş.K. ile yanındaki M.Ş. yaralandı.

Ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Refüje çıkan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.

Kaza nedeniyle her iki yönde oluşan yoğunluk çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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