Sarıyer'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sarıyer'de aniden duran trafikte panikleyen şoförün kontrolünden çıkan kamyonun çarptığı kamyonet bir evin bahçesine uçtu. Hızını alamayan kamyonun 4 araca daha çarptıktan sonra durabildiği zincirleme kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bahçeköy Adnan Menderes Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, Ferdi Yücesoy, kullandığı 34 BAY 575 plakalı kamyonla yokuş aşağı giderken trafik aniden durdu. Panikleyen şoförün kontrolünden çıkan kamyon, yolun sağındaki H.P. yönetimindeki 34 EC 8047 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Yolda savrulan kamyonet yolun altındaki bir evin bahçesine uçtu. Hızını alamayan kamyon, önce seyir halindeki bir otomobile ardından da park halindeki 3 araca çarptıktan sonra durabildi.

Görüntü dökümü:

(Cep telefonu görüntüsü)

-Diğer bahçenin sahibi Sadettin Kocagöz röp