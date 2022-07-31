SARIYER'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI-1 SARIYER Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. SARIYER Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale ediyor. Görüntü dökümü: ------------------------ -Olay yernden ilk görüntüler -Kaza yapan araçlar -Yaralılardan görüntüler -Genel ve detay görüntüler Demirören Haber Ajansı / Güncel Marmara Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› SARIYER'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI-1 - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.