SARIYER'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI-1 - Haberler

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SARIYER'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI-1

SARIYER'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI-1

SARIYER Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

SARIYER Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yernden ilk görüntüler

-Kaza yapan araçlar

-Yaralılardan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Marmara Ankara Güncel Haberler

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