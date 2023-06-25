Sarıyer'de Yol Vermeme İnatlaşması Trafiği Tehlikeye Attı

Sarıyer'de iki araç arasında yaşanan yol verme inatlaşması trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SARIYER'de iki araç arasında yaşanan yol verme inatlaşması trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hacı Osman Bayırı Caddesi üzerinde gece saatlerinde seyir halindeki otomobil ile hafif ticari aracın yol verme inatlaşması, trafikteki diğer araçları da tehlikeye attı. Otomobil, zaman zaman hafif ticari aracın önüne geçmek istese de hafif ticari araç otomobile yol vermedi. Sürekli şerit değiştiren ve kontrolsüz şekilde araç kullanan iki sürücünün yaptıkları tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.