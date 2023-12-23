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Sarıyer'de Yasak Yerde Midye Avcılığı Yapanlara Cezai İşlem

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Sarıyer'de yasak bir bölgede midye avcılığı yapan 2 kişiye 16 bin 558 lira para cezası kesildi. 1.5 ton ağırlığındaki 30 çuval midye ise tekrar denize bırakıldı.

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, SARIYER'de, yasak yerde midye avcılığı yapan iki kişiye, 16 bin 558 lira para cezası kesildi. 1.5 ton ağırlığındaki 30 çuval midye ise tekrar denize bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde, Rumeli Hisarı mevkiinde, deniz kenarına çuvallarla midye bırakıldığını tespit etti. Yapılan incelemede, yaklaşık 1.5 ton ağırlığında, 30 çuval midyeye el konuldu. Konu ile ilgili yakalanan D.T ve A.A. isimli kişişere, yasak yerde midye avcılığı yapmaktan işlem yapıldı. İki kişiye, 16 bin 558 lira para cezası kesildi. Ele geçirilen midyeler ise canlılığını sürdürebilmesi için denize bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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